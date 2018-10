Motocross delle Nazioni 2018: programma, orari e tv

Si chiude ufficialmente la stagione del Motocross, che a livello di campionati mondiali ha visto il sipario lo scorso weekend a Imola, con il consueto Motocross delle Nazioni, che quest’anno prende il nome di Monster Energy FIM MXoN. Come consuetudine all’evento (che si terrà al Red Bull Air di Buchanan, Michigan, Stati Uniti) parteciperanno tre piloti per ogni nazione (divisi in MXGP, MX2 e Open), con il sabato dedicato alle qualifiche che determineranno alle venti nazioni che avranno il diritto a partecipare all’evento vero e proprio, ovvero le tre gare di domenica (Gara 1 MXGP+MX2, Gara 2 MX2+Open, Gara 3 MXGP+Open) che determineranno la nazione vincitrice.

L’Italia si presenta all’appuntamento con Antonio Cairoli (KTM) per la MXGP, Michele Cervellin (Yamaha) per la MX2 e Alessandro Lupino (Kawasaki) nella classe Open. Tony Cairoli, dall’alto dei suoi nove titoli iridati è il capitano della nostra squadra e proveranno a mettersi in luce, provando magari ad interrompere al dominio francese che si prolunga da ben quattro edizioni.

Il Motocross delle Nazioni si potrà seguire su Eurosport, come ogni altro appuntamento dell’annata. Per orari e dirette il programma non è ancora stato annunciato ufficialmente. Di seguito il programma completo dell’evento che va a concludere la stagione del Motocross e che, svolgendosi negli Stati Uniti, avrà sei ore di differenza rispetto all’orario italiano. La tabella sottostante prevede già gli orari europei.

PROGRAMMA MXoN 2018

Sabato 6 ottobre

ore 16.00-16.40 Prove libere MXGP

ore 17.00-17.40 Prove libere MX2

ore 18.00-18.40 Prove libere Open

ore 20.30 Qualifiche MXGP

ore 21.30 Qualifiche MX2

ore 22.30 Qualifiche Open

Domenica 7 ottobre

ore 14.40-15.00 Warm-up Finale B

ore 15.10-15.30 Warm-up Gruppo 1 MXoN (posizione 1-19)

ore 15.40-16.00 Warm-up Gruppo 2 MXoN (posizione 2-18)

ore 17.00 Gara Finale B

ore 19.10 GARA 1 MXoN (MXGP+MX2)

ore 20.40 GARA 2 MXoN (MX2+Open)

ore 22.08 GARA 3 MXoN (Open+MXGP)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI