Motocross delle Nazioni 2018: l’Italia punta a brillare negli States, ma occhio a Francia e Olanda!

Il circus del Motocross dà l’arrivederci alla stagione 2019 ma, come sempre, chiude in bellezza con il Motocross delle Nazioni 2018. Quest’anno questa avvincente competizione prende il nome di Monster Energy FIM MXoN e si disputerà sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. All’evento, come consuetudine, parteciperanno tre piloti per ogni Nazione (divisi in MXGP, MX2 e Open), con il sabato dedicato alle qualifiche che determineranno le venti squadre che avranno il diritto a partecipare all’evento vero e proprio, ovvero le tre gare di domenica (Gara 1 MXGP+MX2, Gara 2 MX2+Open, Gara 3 MXGP+Open).

L’Italia si presenta all’appuntamento con Antonio Cairoli (KTM) per la MXGP, Michele Cervellin (Yamaha) per la MX2 e Alessandro Lupino (Kawasaki) nella classe Open. Tony Cairoli, dall’alto dei suoi nove titoli iridati è il capitano della nostra squadra e proverà a mettersi in luce, provando magari ad interrompere il dominio francese che si prolunga da ben quattro edizioni. I transalpini saranno al via con Dylan Ferrandis (MX2), Romain Febvre (MXGP) e Guatier Paulin (Open). Gli occhi di tutti, ovviamente, saranno puntati sugli Orange. L’Olanda, infatti, sarà al via con il dominatore della stagione in MXGP, Jeffrey Herlings, quindi con Calvin Vlaanderen (MX2) e Glen Coldenhoff (Open), un terzetto assolutamente pronto a vincere. Assieme a queste nazioni non mancheranno di battagliare anche il Belgio, con Clement Desalle, Jeremy van Horebeek e Jago Geerts, oppure la Germania con Max Nagl, Henry Jacobi e Ken Roczen. Non saranno al via dell’evento la Slovenia (dato che la loro punta di diamante, Tim Gajser, sarà sotto i ferri per un intervento al ginocchio) e la Russia.

Per l’Italia la buona notizia arriva direttamente dal suo leader, Tony Cairoli. Il campione di Patti, infatti, si era infortunato nel corso delle qualifying race dell’ultima tappa del Mondiale MXGP tenutasi ad Imola ma, come ha spiegato in una intervista a MotoSprint, toglie ogni dubbio sulla sua partecipazione al Motocross delle Nazioni: “Ad Imola ho provato a fare alcuni trattamenti che mi permettessero di provare la mia condizione durante il warm up, ma pur essendo una persona con una soglia del dolore molto elevata, stavolta non ci sono riuscito. Ho preferito guardare al futuro e al Motocross delle Nazioni che è una gara molto importante per me e per l’Italia, quindi insieme al team abbiamo deciso di non prendere rischi”.

Il Motocross delle Nazioni si potrà seguire su Eurosport, come ogni altro appuntamento dell’annata, tramite le dirette delle gare. Di seguito il programma completo dell’evento che va a concludere la stagione del Motocross e che, svolgendosi negli Stati Uniti, avrà sei ore di differenza rispetto all’orario italiano. La tabella sottostante prevede già gli orari europei.

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2018

Sabato 6 ottobre

ore 16.00-16.40 Prove libere MXGP

ore 17.00-17.40 Prove libere MX2

ore 18.00-18.40 Prove libere Open

ore 20.30 Qualifiche MXGP

ore 21.30 Qualifiche MX2

ore 22.30 Qualifiche Open

Domenica 7 ottobre

ore 14.40-15.00 Warm-up Finale B

ore 15.10-15.30 Warm-up Gruppo 1 MXoN (posizione 1-19)

ore 15.40-16.00 Warm-up Gruppo 2 MXoN (posizione 2-18)

ore 17.00 Gara Finale B

ore 19.10 GARA 1 MXoN (MXGP+MX2)

ore 20.40 GARA 2 MXoN (MX2+Open)

ore 22.08 GARA 3 MXoN (Open+MXGP)

Foto: Pier Colombo