Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni: Immobile e Luis Alberto si giocano un posto in attacco con Caicedo

Stadio Velodrome di Marsiglia: alle 21 la Lazio va a sfidare nel terzo turno dei gironi di Europa League i padroni di casa transalpini. Incontro importante per il passaggio del turno: vincere per i biancocelesti di Simone Inzaghi potrebbe significare fare un passo avanti verso i sedicesimi di finale. Non sarà comunque facile, visto l’avversario dalla storia più che dignitosa anche nelle coppe continentali.

Probabili formazioni

Inzaghi decide ovviamente di fare turnover al giovedì: c’è spazio per Proto in porta, Acerbi però è infaticabile e le gioca tutte. Pochi cambi nella mediana: Parolo e Leiva dovrebbero partire titolari, vista anche l’assenza di Badelj. Davanti ballottaggio tra Immobile e Luis Alberto per un posto al fianco di Felipe Caicedo, uomo di coppa per la fase offensiva. 4-2-3-1 per il Marsiglia dell’ex Roma Garcia: la stella è Payet.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1) – Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Strootman; Radonijc, Payet, Ocampos; Germain. All. Rudi Garcia

Lazio (3-5-2) – Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi













