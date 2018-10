Marsiglia-Lazio in tv, a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

Stasera si gioca Olympique Marsiglia-Lazio, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2018-2019. Allo Stadio Velodrome andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del Gruppo H: i biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta contro l’Eintracht Francoforte e devono assolutamente rialzare la testa per inseguire la qualificazione ai sedicesimi di finale, l’avversario di turno è fermo a un solo punto in classifica e ha un bisogno disperato di vincere di fronte al proprio pubblico per non compromettere il proprio cammino continentale. I ragazzi di Simone Inzaghi sembrano partire leggermente sfavoriti contro la compagine francese che ha disputato la finale dell’ultima edizione della seconda competizione continentale per importanza.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Marsiglia-Lazio, match valido per l’Europa League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 e Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE:

21.00 Olympique Marsiglia-Lazio

MARSIGLIA-LAZIO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Prevista la diretta anche su Sky.

Diretta streaming sul sito di TV8 e su Sky GO.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: kivnl / Shutterstock.com