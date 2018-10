Manchester United-Juventus, le probabili formazioni: Champions League 2019. Data, orario e come vedere la partita in tv e streaming

Dopo tre settimane di pausa torna la Champions League 2018-2019 con la terza giornata della fase a gironi. La Juventus di Massimiliano Allegri vola in Inghilterra per una sfida complicatissima contro il Manchester United guidato dallo Special One Josè Mourinho, che si disputerà martedì 23 ottobre (ore 21.00) all’Old Trafford. Le due compagini sono inserite nel gruppo H insieme a Valencia e Young Boys, con una situazione di classifica che vede i piemontesi in vetta a punteggio pieno con 6 punti davanti ai Red Devils con 4, agli spagnoli con 1 e agli svizzeri fermi a zero. I bianconeri vanno a caccia di un blitz esterno di grande prestigio per ipotecare qualificazione e primo posto del raggruppamento, anche se potrebbe essere molto positivo anche un pareggio. Cristiano Ronaldo e compagni vogliono riscattare la pessima prestazione messa in mostra nell’ultima recita di campionato in casa con il Genoa, in cui si sono fatti rimontare ed hanno commesso il primo passo falso della stagione in partite ufficiali.

Il match tra Manchester United e Juventus comincerà alle ore 21.00 di martedì 23 ottobre e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 ed in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni di Manchester United-Juventus.

MARTEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 21.00 Manchester United-Juventus (diretta su Sky Sport 1)

PROBABILI FORMAZIONI:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Martial, Lukaku, Rashford

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com