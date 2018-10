Lewis Hamilton, GP Giappone 2018: “Una gara fantastica, uno show! Manca poco per il titolo, ma non è finita”

La faccia di Lewis Hamilton appena sceso dalla sua W09 dopo aver dominato il Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno è quella di un campione che sta letteralmente vivendo su una nuvola. Sei vittorie nelle ultime sette gare confermano lo strapotere di vettura e pilota che, ormai, vede a pochi centimetri il suo quinto titolo iridato. Le sue parole nelle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, lo confermano. “Una gara fantastica, non trovo altre parole! Ho vissuto un fine settimana intenso e bellissimo, un vero show! Io ed il team ci siamo impegnati al massimo per raggiungere questo risultato e, correre su una pista simile è sempre speciale. Suzuka, a mio parere, è il miglior tracciato del mondo con le sue curve, non capisco perchè non ne costruiscano altri così”.

La gara è sembrata ben gestita e semplice, e l’inglese non smentisce. “Sono riuscito a gestire nel migliore dei modi ogni momento del GP, a livello di ritmo e gomme. Credo di avere completato una prova davvero di livello. So che ho vinto in solitaria e sembra che non sia stata una corsa emozionante, ma posso assicurarvi che ho dentro di me una felicità indescrivibile”.

Anche oggi la W09 è apparsa impeccabile, anzi, la sensazione è che l’inglese non abbia nemmeno forzato troppo. “Il team mi ha messo in mano una monoposto strepitosa. Non posso davvero ringraziare abbastanza tutti i ragazzi per il lavoro che fanno. Ora ho una vettura che a livello di gomme è perfetta, sono davvero fiero e grato della opportunità che mi danno”.

Il titolo ormai è ad un passo. “So di avere un buon margine su Sebastian Vettel, ma preferisco pensare gara per gara. Ad Austin, in base a come sarà la classifica finale, potrei già festeggiare, ma non voglio cantare vittoria troppo presto. Adoro la pista texana, quindi proverò a divertirmi e vincere ancora”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI