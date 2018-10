Lazio-Inter – Orario, come vederla in tv e probabili formazioni

La decima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra domani e lunedì. Grande sfida per il Monday Night: alle ore 20.30 la Lazio ospiterà l’Inter. La sfida sarà trasmessa su Sky, precisamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251, in streaming su SkyGo, mentre OA Sport assicurerà la diretta live testuale in tempo reale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della decima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Lunedì 29 ottobre ore 20.30

Lazio-Inter

diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming SkyGo

diretta live testuale su OA Sport Di seguito le probabili formazioni dell’incontro:

Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. All.: S. Inzaghi.

Inter: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Martinez, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.







Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com