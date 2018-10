Kimi Raikkonen, GP Messico F1 2018: “Puntiamo a ripeterci dopo la vittoria ad Austin”

Kimi Raikkonen, reduce dalla strepitosa vittoria di Austin (Stati Uniti), si propone per il terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno a Città del Messico con convinzione. Nell’Autodromo Hermanos Rodríguez la Ferrari va a caccia di conferme dopo essere tornata sul gradino più alto del podio grazie al finlandese anche per dare continuità ai propri risultati, partendo dal presupposto che molto probabilmente Lewis Hamilton vincerà il campionato.

“Non ho ancora inviato il cappellino del mio successo a mio figlio – le prime parole di Kimi in conferenza stampa, riferite al successo in Texas – E’ stata una bella gara e un bel risultato. Mi auguro di essere veloce anche qui. Valutare questa stagione? Ancora non è finita anche se ovviamente il risultato finale in classifica generale non sarà quello ideale ma poteva andare anche peggio“.

Pensando alla gara di domenica, secondo il finnico, l’equilibro regna sovrano e dunque complicato prevedere quel che potrà accadere: “Se guardiamo gli anni passati ci son stati vincitori diversi e questo dimostra che ci si gioca tutto nei dettagli. Comunque io non so chi possa essere davanti e penso sia inutile tirare ad indovinare“.

A chiosa, non poteva mancare una domanda sugli errori del compagno di squadra Sebastian Vettel che, a detta di tutti, non hanno permesso al tedesco di lottare fino in fondo per il campionato. Sul tema, la risposta di Raikkonen è molto chiara: “A volte sono cose che succedono. Tutti abbiamo dovuto affrontare questi momenti, quindi c’è poco altro da dire“.













