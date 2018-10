Il calcio e il pianeta eSports: PES League in rampa di lancio

Sfide mozzafiato e adrenalina allo stato puro con Pro Evolution Soccer 2019. Il colosso Konami, celebre maison di progettazione e sviluppo dei videogiochi, ha ufficialmente lanciato, a fine settembre, la Pes League 2019 con tornei myclub competitivi che si disputeranno in ben tre continenti differenti ma con un’unica mission: aggiudicarsi il bottino di 300.000 dollari. Cosa non da poco per un videogioco sempre più nel cuore degli appassionati.

Giovani ma anche veterani, studenti ma anche qualche ‘folle’ lavoratore pronto a spendersi un giorno in più di ferie. Incredibile ma vero, tutto questo è Pes League, sinonimo di garanzia per gli amanti della competizione. Match al cardiopalma tra i migliori player del pianeta che si sfideranno in match locali e online (1v1 e 3vs3/coop), con finalissima in programma a giugno del prossimo anno durante l’evento PES League World Finals. Le piattaforme di gioco interessate saranno Pc Steam, Xbox One e Ps4. Dopo una prima fase di qualificazione, i player più brillanti si qualificano ai blocchi nazionali per poi sfidarsi in occasione delle Finali Regionali. Prima di Natale ci sarà spazio per la prima Regional Final che avrà una copertura mediatica di tutto rispetto. Tale fase finale sarà infatti trasmessa dalle piattaforme comunicative Pes e Pes League. A giugno del prossimo anno le finali mondiali che regaleranno il titolo di campione del mondo. Ne vedremo delle belle. Pes League, davvero tanta roba.

Di Daniele Bartocci













Foto: Pe3k / Shutterstock.com