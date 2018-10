Golf, WGC-HSBC Champions 2018: Xander Schauffele beffa Tony Finau al playoff. 22° Andrea Pavan, 43° Francesco Molinari

Va a Xander Schauffele, dopo una bella rimonta, il WGC-HSBC Champions 2018: l’americano ha battuto alla buca di spareggio il connazionale Tony Finau, dopo che entrambi avevano chiuso il quarto ed ultimo giro a -14. Per il ventinovenne di Salt Lake City, leader per gran parte del torneo, la beffa si materializza nella forma del bunker in mezzo al fairway della buca 18, che centra in pieno col tee shot della buca di playoff, dando di fatto via libera a Schauffele per il successo finale. Terzo posto per l’inglese Justin Rose, che chiude pari con il par, a -10.

Al quarto posto si classifica il thailandese Kiradech Aphibarnrat, che termina a -8 insieme ad Andrew Putnam, che fa parte del novero di sei americani terminati tra i primi 10, al pari del sesto piazzato, Keegan Bradley (-7). In settima posizione ci sono il californiano Patrick Cantlay, l’inglese Tommy Fleetwood, il danese Thorbjorn Olesen e il texano Patrick Reed, ieri a -12 e protagonista di un non edificante giro in 77 colpi. Termina al sedicesimo posto Brooks Koepka, che nella battaglia a stelle e strisce con Dustin Johnson (trentesimo) si tiene stretto il numero uno del ranking mondiale.

Per quanto concerne gli italiani, Andrea Pavan finisce in ventiduesima posizione dopo aver girato, al pari di Reed, cinque colpi sopra il par. Francesco Molinari, invece, riesce a concludere il torneo con un buon -3 di giornata, che certo non cancella il +7 complessivo che gli vale il 43° posto, ma dimostra che semplicemente l’azzurro ha avuto un torneo difficile come l’hanno avuto molti altri big. Per intenderci, sono peggio classificati di lui l’ex numero uno del mondo, il nordirlandese Rory McIlroy (+10), così come l’inglese Matt Wallace (+9), il danese Lucas Bjerregaard (+16). Questo senza contare molti golfisti che hanno chiuso a metà tra la posizione di Pavan e quella del Champion Golfer of the Year.

Con la conclusione del WGC-HSBC Champions si registra una particolarità che non si era mai verificata finora: a vincere i quattro tornei dei World Golf Championships sono stati altrettanti americani. Il conteggio sale a sette vittorie a stelle e strisce su otto quando si allarga il discorso ai Major. L’unico non americano ad aver vinto un torneo Major o WGC quest’anno è Francesco Molinari.













