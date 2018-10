Golf, European Tour 2018: Sergio Garcia vola in testa all’Andalucia Valderrama Masters accorciato a tre giri. Fuori Paratore e Manassero

Non ci sarà il quarto giro all’Andalucia Valderrama Masters: a causa del maltempo che ha sconvolto tutta la programmazione del torneo a suon di ritardi, il direttore dello stesso José Maria Zamora ha annunciato che si terminerà dopo 54 buche (e dunque dopo tre giri) anziché dopo le tradizionali 72. In conseguenza di ciò, oggi si è semplicemente completata (non prima di uno scroscio di pioggia) la parte rimanente del secondo giro.

Si è così portato al comando Sergio Garcia: il padrone di casa (anche perché organizzatore del torneo, tramite la sua fondazione) ha interpretato meglio di tutti le condizioni non semplici del par 71 andaluso, chiudendo il giro in 64 colpi e portandosi a -10 nel complesso. Al secondo posto è rimasto all’inseguimento colui che guidava la classifica dopo il primo giro, ossia l’inglese Ashley Chesters, che col -1 di giornata si è portato a -6, mentre il gruppo dei terzi piazzati a -4 si è composto degli spagnoli Gonzalo Fdez-Castaño e Alvaro Quiros e dello scozzese Marc Warren. Al sesto posto (-3) l’irlandese Shane Lowry e un vecchio volpone inglese rispondente al nome di Lee Westwood. Piuttosto nutrito, invece, il gruppo in ottava posizione (-2), che vede, tra gli altri, la presenza del francese Gregory Bourdy, che dopo il primo giro era secondo a un colpo da Chesters; ci sono, però, anche l’inglese Oliver Fisher, il gallese Oliver Farr e il finlandese Mikko Kohronen.

Venendo al capitolo che riguarda gli italiani, Nino Bertasio, col +2 odierno, si è collocato al 25° posto (+1 generale), esattamente com’è successo a Edoardo Molinari. Per entrambi non è scattata la scure del taglio, che è calata invece inesorabile su Renato Paratore e Matteo Manassero, cui non sono bastati i rispettivi +1 per raddrizzare una situazione che appariva già disperata dopo il primo giro, e che li vede chiudere a +5 (Paratore) e a +6 (Manassero).













