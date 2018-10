Golf, European Tour 2018: Sergio Garcia tenterà il tris al Valderrama Golf Club di Sotogrande, quattro italiani impegnati

Il tour europeo si sposta dalle Isole Britanniche alla Spagna, dal British Masters all’Andalucia Valderrama Masters. Si va, in particolare, nell’area residenziale di Sotogrande, nella municipalità di San Roque: qui posseggono o hanno posseduto un’abitazione diversi personaggi di spicco legati a vario titolo all’Inghilterra, alla Spagna o a Gibilterra.

Il torneo è ospitato dalla Sergio Garcia Foundation, così com’era già successo lo scorso anno e com’era inoltre accaduto per l’Open di Spagna 2016. Proprio Garcia, che in Ryder Cup ha superato Nick Faldo per punti vinti nella competizione, è il detentore del titolo e punta alla terza vittoria consecutiva, dopo le edizioni del 2017 e del 2011. Parliamo di quella del 2011 perché, tra il 2011 e il 2017, l’Andalucia Masters non si è giocato, fino all’intervento della fondazione del trentottenne di Borriol.

Saranno del torneo, oltre a Garcia, diversi nomi interessanti: l’irlandese Shane Lowry, gli scozzesi Stephen Gallacher, Richie Ramsay e Marc Warren, l’inglese Matthew Southgate, il tedesco Maximilian Kieffer, lo spagnolo Pablo Larrazabal, il danese Thomas Bjorn, il thailandese Thongchai Jaidee, nonché diversi veterani: Padraig Harrington, Robert Karlsson, Lee Westwood, Josè Maria Olazabal sono solo alcuni di essi.

C’è anche una presenza italiana piuttosto nutrita: sono quattro i nostri rappresentanti ai nastri di partenza, e cioè Matteo Manassero, Renato Paratore, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Questi gli orari dei loro tee times nella giornata di domani: Nino Bertasio partirà alle 8:55 dalla buca 1, Matteo Manassero comincerà alla stessa ora dalla buca 10 (dieci minuti prima di Sergio Garcia), Renato Paratore debutterà assieme a Brett Rumford dalla 10 alle 9:45, infine Edoardo Molinari sarà di scena alle 14:05 dalla 1.













