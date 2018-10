Golf, European Tour 2018: all’Andalucia Valderrama Masters primo giro sospeso per maltempo e oscurità

Il maltempo causa grossi problemi all’Andalucia Valderrama Masters ospitato dalla Sergio Garcia Foundation: se i golfisti scesi sul par 71 di Sotogrande nella mattina si sono salvati dalle avversità meteorologiche, la stessa buona sorte non è toccata a coloro che sono entrati in scena nel pomeriggio, costretti a interrompere il loro primo giro a volte dopo pochissime buche.

In questo genere di situazione, parlare di classifica è quantomeno improprio: al momento della sospensione, ad ogni modo, era posizionato al comando l’inglese Ashley Chesters a -5, seguito dal francese Gregory Bourdy a -4 e da un gruppo di quattro giocatori a -3 tra cui spicca Sergio Garcia, dei quali due (i suoi connazionali Alvaro Quiroz e Gonzalo Fdez-Castano) sono però fermi alla buca 8 e riprenderanno domattina alle ore 9 con gli altri bloccati dalle intemperie del cielo.

Degli italiani in gara, ce l’ha fatta a chiudere il giro Nino Bertasio, autore di un -1 frutto di tre birdie e due bogey; sono stati ugualmente fortunati Renato Paratore e Matteo Manassero, che però non sono stati autori di prove così brillanti, dal momento che si trovano a +4 l’uno e a +5 l’altro. Non è invece riuscito a effettuare che quattro buche Edoardo Molinari, fermato sul -1 (birdie alla 3).

Il vero problema del torneo, però, è che le previsioni non dicono molto di buono neppure per domani: ci sono previsioni di pioggia fin dalle tre, e le cose peggioreranno nel corso del fine settimana. Si prospetta, per i 125 giocatori approdati in Andalusia, una serie di giornate davvero impegnative.













