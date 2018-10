Giro di Lombardia 2018, Fabio Aru 54° ad oltre 8 minuti. Prosegue la stagione da incubo per il sardo

Fabio Aru ha deciso di non chiudere la stagione con largo anticipo come poteva consigliare la sua precaria condizione di forma ma ha scelto di presentarsi al via del Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento dell’anno. Il Cavaliere dei Mori non è però riuscito ad andare oltre la 54^ posizione ad oltre 8 minuti di ritardo dal vincitore Thibaut Pinot. Un risultato che poco aggiunge al disastroso 2018 del sardo, protagonista di una stagione da incubo che bisognerà dimenticare al più presto: si è ritirato al Giro d’Italia a causa di problemi fisici e di una preparazione non all’altezza, aveva scoperto di soffrire di alcune intolleranze alimentari e si era presentato alla Vuelta di Spagna dove però non ha ottenuto risultati di rilievo chiamandosi così fuori anche dai Mondiali di Innsbruck.

Il capitano della UAE Emirates ha provato a rimontare in sella per questi ultimi appuntamenti di ottobre ma c’è stato davvero poco da fare, la gamba è lontana da quella dei giorni migliori e si continua a faticare. Ora Fabio Aru dovrebbe partecipare al Tour of Guangxi, piccola corsa a tappe in Cina in programma da martedì 16 a domenica 21 ottobre. La testa deve però essere già concentrata sulla prossima stagione dove il 28enne sarà chiamato a un pronto riscatto e dove dovrà dimostrare quale è il suo vero talento.













Foto: Valerio Origo