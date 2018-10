Ginnastica, Mondiali 2018: Lara Mori fuori dalla finale al corpo libero, la capitana non replica l’impresa

Lara Mori deve dire addio al sogno di qualificazione alla Finale di Specialità al corpo libero ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La nostra capitana ieri aveva eseguito un buon esercizio sporcato però da un’uscita di pedana che l’aveva frenata a 13.400 (5.6), in quinta posizione nella corsa verso l’atto conclusivo al quadrato. Nella mattinata odierna la 20enne toscana si è vista sorpassare nell’ordine dalla rumena Denisa Golgota, dalla francese Melanie De Jesus Dos Santos, dalla canadese Brooklyn Moors e dalla russa Liliia Akhaimova, scivolando così fuori dalla top eight.

L’allieva di Stefania Bucci, alla quarta partecipazione consecutiva in una rassegna iridata, non è riuscita a replicare la finale dello scorso anno ma ha comunque confermato di valere le posizioni che contano in questa specialità. L’Italia saluta i Mondiali senza una Finale di Specialità al femminile per la prima volta negli ultimi 13 anni (non succedeva dal 2005, cioè da prima dell’avvento di Vanessa Ferrari).