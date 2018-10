Ginnastica, Mondiali 2018: Italia verso Doha, le azzurre convocate per l’ultimo collegiale. Si cerca il quintetto titolare

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione ai Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si ritroverà al PalAlgeco di Brescia dal 16 al 19 ottobre, al termine l’immediata partenza per il Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante della stagione. Di seguito le azzurre convocate per il collegiale:

Lara Mori

Martina Rizzelli

Martina Basile

Sara Ricciardi

Caterina Cereghetti

Irene Lanza

Si tratta dunque della stessa formazione che sabato ha disputato il quadrangolare amichevole contro Germania, Svizzera e Francia arrivando al secondo posto. Queste sono le ginnaste attualmente a disposizione nel nostro Paese a causa di diversi problemi fisici che hanno coinvolto molteplici atlete. Enrico Casella deve “semplicemente” scegliere quale sarà il quintetto titolare e chi invece vestirà i panni di riserva viaggiante. Lara Mori sarà sicuramente la nostra capitana e avrà delle chance al corpo libero, Martina Rizzelli torna in azzurro a due anni di distanza dalle Olimpiadi, le giovani Martina Basile e Caterina Cereghetti sono state protagoniste per l’intera stagione, chance importante per Sara Ricciardi e per Irene Lanza al grande debutto.













Foto: Stefania Bucci