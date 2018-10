Ginnastica, Mondiali 2018: buona prova podio dell’Italia, le dichiarazioni delle azzurre. Sabato in gara!

L’Italia è scesa in pedana per la prova podio dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica che scatteranno giovedì 25 ottobre (ma le donne saranno impegnate nel weekend, la nostra Nazionale disputerà le qualifiche nella giornata di sabato). Buone sensazioni per le azzurre che si sono cimentate sugli attrezzi dell’Aspire Dome di Doha (Qatar), Lara Mori e compagne hanno avuto modo di testare le varie attrezzature e di fare un punto della situazione alla vigilia dell’inizio effettivo della rassegna iridata. La nostra formazione è impegnata nella sesta suddivisione seguendo il giro dal volteggio. Di seguito le dichiarazioni che le ragazze hanno rilasciato tramite la Federazione.

Lara Mori: “Mi sento bene. Mi sono sentita a mio agio su questi nuovi attrezzi. Sono soddisfatta delle mie parallele e del mio corpo libero anche se ho avuto qualche piccola incertezza che non riporterò sicuramente in gara. Questa squadra mi piace molto, siamo molto affiatate”

Martina Rizzelli: “Sono contenta del mio esercizio alla parallela. Anche il salto dichiarato al volteggio è andato bene. Mi farò trovare pronta per la gara”

Martina Basile: “Sono contenta della mia prova podio. È il mio primo mondiale e sono emozionatissima. Darò il massimo soprattutto al corpo libero dato che è il mio attrezzo di punta”.

Caterina Cereghetti: “Sono molto emozionata per il mio primo mondiale. Ho provato gli esercizi e li ho portati tutti a termine. Faccio un grande in bocca al lupo a tutta la squadra”



Irene Lanza: “L’emozione è palpabile. Dopo la prova podio di oggi sono un po’ più tranquilla perché ho potuto provare il campo gara. Mi sento carica”

Sara Ricciardi: “Sono ancora emozionata. Mi sono allenata tanto e voglio fare bene. Forza azzurre!”

Paolo Bucci: “Nella prova podio di oggi abbiamo fatto qualche errore però sempre cercando di fare un lavoro positivo. Chi aveva più esperienza è venuta fuori meglio, chi ne aveva di meno ha reagito e ha provato bene tutti gli attrezzi. Si sono ambientate anche se con qualche sbavatura di troppo che, sono sicuro, non ripeteranno durante la qualificazione”.













Foto: Federginnastica