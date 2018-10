F1, GP Giappone 2018: come rivedere la gara in replica e in differita. Gli orari su Sky e TV8

Non avete vuoluto fare la classica “levataccia” per assistere al Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno in diretta? Bene, di seguito vi proponiamo il programma completo del GP del Giappone, con gli orari di tutte le (numerose) repliche previste.

La gara nipponica (che si è corsa alle ore 7.10 italiane) sarà visibile nuovamente su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) ed anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet. Per l’occasione è prevista anche una replica in chiaro su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Chi l’avrà spuntata tra i due duellanti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel? La Ferrari sarà riuscita a fare lo “scherzetto” alla Mercedes, che vince a Suzuka da ben quattro anni consecutivi? Sarà sufficiente guardare una delle repliche e sintesi previste per rivivere le emozioni della gara giapponese. Buon divertimento!

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Repliche su SkySport1

ore 10.00, 01.00

Repliche su SkySport MotoGP

ore 10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.30, 01.30

Repliche su TV8

ore 21.15

