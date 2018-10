Ciclismo, Tour of Guangxi 2018: Groenewegen vince la prima tappa, 5° Trentin. Moscon ci prova da lontano

Dylan Groenewegen si aggiudica la prima frazione del Tour of Guangxi 2018: il corridore della LottoNL-Jumbo conferma i favori del pronostico e non dà scampo agli avversari in volata. Completano il podio il tedesco Max Walscheid e l’altro olandense Fabio Jakobsen. Il nostro Matteo Trentin si piazza in quinta posizione dietro a Pascal Ackermann della Bora-hansgrohe, mentre il francese Arnaud Demare termina la tappa con un deludente settimo posto.

La fuga di giornata parte nei primi chilometri ed è composta da Silvan Dillier (Ag2r La Mondiale), Andry Grivko (Astana), Jay Thompson (Dimension Data), Marco Haller (Katusha-Alpecin), Pavel Sivakov (Sky) e Yousif Mirza (UAE Team Emirates). Il sestetto riesce a guadagnare un vantaggio massimo di 1’40” sul gruppo che, per la brevità della tappa, non ha voluto lasciare nulla al caso. I sei sono stati poi ripresi da un tentativo di contrattacco dell’azzurro Gianni Moscon (Sky) e di Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe), partiti sull’ultimo GPM di giornata. I due si sono ritrovati con 20” di vantaggio allo scollinamento dei meno 13, ma il gruppo, tirato dalla Lotto e dalla FDJ, è stato in grado di ricucire lo strappo a 5 km dal termine.

La volata ha visto trionfare Groenewegen, il quale ha gestito benissimo la situazione grazie anche al prezioso aiuto dei suoi compagni. Per lo sprinter olandese arriva chiaramente anche la prima maglia di leader. Benissimo i giovani Walscheid e Jakobsen, mentre è rimandato alle prossime tappe pianeggianti il grande sconfitto odierno Demare.

Ordine di arrivo 1a tappa Tour of Guangxi 2018:

1 Dylan Groenewegen 2h21’45”

2 Max Walscheid a 0”

3 Fabio Jakobsen a 0”

4 Pascal Ackermann a 0”

5 Matteo Trentin a 0”

6 Reinardt Janse Van Rensburg a 0”

7 Arnaud Demare a 0”

8 Jasper Stuyven a 0”

9 Enzo Wouters a 0”

10 Clement Venturini a 0”

Foto: Superjuju10 (Own work)