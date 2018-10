Ciclismo, Fabio Aru domani torna a correre: “Al via senza grosse pressioni, curioso di vedere la reazione del mio corpo”

Fabio Aru, che non ha preso parte ai Mondiali di Innsbruck perché non in perfetta forma, non ha ancora posto fine alla sua stagione agonistica: il sardo, come confermato a “Tuttosport“, domani sarà al via della Milano-Torino (categoria 1.HC), mentre sabato prenderà parte a Il Lombardia, ultima gara europea del calendario WorldTour., infine andrà in Cina per il Tour of Guangxi, che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre.

Domani dunque vedremo il sardo impegnato sul traguardo di Superga nella corsa giunta all’edizione numero 99, mentre nel fine settimana sarà atteso dalla “Classica delle foglie morte“, sui 241 km tra Bergamo e Como prima della partenza per il Paese della Grande Muraglia. L’alfiere della UAE-Emirates, classe 1990, sarà infatti al via dell’ultima prova dell’UCI WorldTour, nella breve corsa a tappe cinese che lo scorso anno vide trionfare il belga Tim Wellens. Il sardo tornerà in sella a circa venti giorni dalla sua ultima gara ufficiale, il Memorial Pantani, corso il 22 settembre.

Al quotidiano sportivo torinese Aru ha affermato: “Sia la Milano-Torino sia Il Lombardia sono due corse che mi piacciono molto perché entrambe hanno dei percorsi adatti alle mie caratteristiche. Come tutti sanno bene, quest’anno le cose per me non sono andate come avrei voluto. Dopo la caduta nel finale della Vuelta e la mia rinuncia al Mondiale sarò al via di queste ultime corse senza grosse pressioni legate al risultato ma, ovviamente, con l’intento di fare del mio meglio per onorare sia la competizione, sia la maglia che indosso. Non nascondo di essere io stesso molto curioso di vedere come avrà reagito il mio corpo alle ultime settimane di allenamenti e recupero fisico“.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it