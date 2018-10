Ciclismo, Fabio Aru correrà il Tour of Guangxi. La stagione del sardo si chiuderà in Cina il 21 ottobre

Fabio Aru, che non ha preso parte ai Mondiali di Innsbruck perché non in perfetta forma, non ha ancora posto fine alla sua stagione agonistica: il sardo, come confermato a “La Gazzetta dello Sport” da Beppe Saronni, sarà al via, in Cina, del Tour of Guangxi, che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre.

Queste le dichiarazioni di Saronni alla Rosea: “Questo al momento è il suo programma, se però prima di partire per la Cina si sentirà di fare qualche altra gara potrà inserirla nel calendario quando vuole“. In settimana si disputeranno il Giro dell’Emilia ed il GP Beghelli, mentre nella prossima sono in programma il Giro di Turchia ed Il Lombardia.

L’alfiere della UAE-Emirates, classe 1990, sarà dunque al via dell’ultima prova dell’UCI WorldTour, nella breve corsa a tappe cinese che lo scorso anno vide trionfare il belga Tim Wellens. Il sardo tornerà in sella a poco meno di un mese dalla sua ultima gara ufficiale, il Memorial Pantani, corso il 22 settembre.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it