Champions League 2018-2019, il calendario delle partite del 2-3 ottobre. A che ora iniziano e come vederle in tv e streaming

La Champions League 2018-2019 di calcio continua con la seconda giornata della fase a gironi, che si disputerà tra martedì 2 e mercoledì 3 ottobre. Saranno quattro le squadre italiane impegnate, con la Juventus che aprirà le danze in casa con gli svizzeri dello Young Boys domani alle ore 18.55, mentre la Roma ospiterà il Viktoria Plzen alle 21.00. Nella giornata di mercoledì i due club italiani giocheranno in contemporanea alle 21.00, con il Napoli impegnato nel big match casalingo contro il Liverpool e l’Inter che andrà a caccia del blitz esterno in Olanda con il PSV Eindhoven. Tra le altre sfide del secondo turno spiccano Manchester United-Valencia (inserite nel girone della Juventus) e Tottenham-Barcellona (avversarie dell’Inter nel gruppo B).

Le sedici partite della seconda giornata della fase a gironi saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go. Il match del San Paolo tra Napoli e Liverpool sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Rai Play. OASport vi garantisce la copertura integrale delle quattro partite delle italiane con le DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo della seconda giornata di Champions League.

Champions League 2018-2019 – 2a giornata – Diretta Goal UEFA Champions League – SKY SPORT (canale 251) 02.10. 18:55 Hoffenheim Manchester City SKY SPORT FOOTBALL 02.10. 18:55 Juventus Young Boys SKY SPORT UNO 02.10. 21:00 AEK Benfica SKY SPORT (canale 256) 02.10. 21:00 Bayern Ajax SKY SPORT (canale 255) 02.10. 21:00 CSKA Mosca Real Madrid SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253) 02.10. 21:00 Lione Shakhtar SKY SPORT (canale 257) 02.10. 21:00 Manchester Utd Valencia SKY SPORT (canale 254) 02.10. 21:00 Roma Plzen SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) 03.10. 18:55 Lok. Mosca Schalke SKY SPORT (canale 254) 03.10. 18:55 Paris SG Stella Rossa SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252) 03.10. 21:00 Atl. Madrid Club Brugge SKY SPORT (canale 256) 03.10. 21:00 Dortmund Monaco SKY SPORT (canale 255) 03.10. 21:00 FC Porto Galatasaray SKY SPORT (canale 257) 03.10. 21:00 Napoli Liverpool SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e RAI 1 03.10. 21:00 PSV Inter SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253) 03.10. 21:00 Tottenham Barcellona SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254)













Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com