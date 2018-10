Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019: le date e il programma di tutte le gare stagionali

Ormai ci siamo! Manca solamente una settimana e arriverà il via ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ci attende una lunghissima stagione ricca di gare e appuntamenti imperdibili, con 21 tappe complessive, 41 gare per gli uomini e 39 per le donne. Si partirà, come sempre, dal ghiacciaio di Sölden, in Austria nel weekend del 27-28 ottobre, e si concluderà con il Gran Finale di Soldeu, ad Andorra, nel fine settimana del 13-17 marzo. In Italia gli uomini saranno di scena in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio, le donne, invece, saranno impegnate a Plan de Corones e Cortina d’Ampezzo. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio il calendario della stagione che sta per prendere il via, con Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin che partono con la chiara intenzione di dominare anche in questa occasione.

Per quanto riguarda gli uomini, dopo il consueto antipasto di Sölden di fine ottobre con uno slalom gigante, si torna a gareggiare a metà novembre molto più a nord, più precisamente a Levi, in Finlandia, per uno slalom speciale. A fine mese, solita spedizione nordamericana, con le prove veloci di Lake Louise, in Canada, e ben tre a Beaver Creek, in Colorado. Il mese di dicembre prosegue con le prove tecniche della Val-d’Isère, prima della lunga parentesi italiana. A metà mese, infatti, si incomincia con la Val Gardena (Supergigante e discesa) quindi, dopo l’immancabile gigante dell’Alta Badia, si arriva al 22 dicembre con lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio che precede la due-giorni di Bormio che chiuderà il 2018. L’anno nuovo prenderà il via proprio a Capodanno con il parallelo di Oslo, quindi si partirà per la Croazia, prima delle leggendarie tappe di Adelboden, Wengen, Kitzbühel e Schladming. A Febbraio toccherà a Garmisch, prima del parallelo di Stoccolma e la trasfera di Bansko, in Bulgaria. Si arriva al rush finale di marzo con Kvitfjell, Kraniska Gora, prima del Gran Finale di Soldeu ad Andorra.

CALENDARIO COMPLETO CDM MASCHILE 2019

28 ottobre 2018 Sölden Austria Rettenbach GS = Slalom Gigante

18 novembre 2018 Levi Finlandia Levi Black SL = Slalom Speciale

24 novembre 2018 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill DH = Discesa Libera

25 novembre 2018 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill SG = Supergigante

30 novembre 2018 Beaver Creek Stati Uniti Birds of Prey SG

1 dicembre 2018 Beaver Creek Stati Uniti Birds of Prey SG

2 dicembre 2018 Beaver Creek Stati Uniti Birds of Prey GS

8 dicembre 2018 Val-d’Isère Francia La face de Bellevarde GS

9 dicembre 2018 Val-d’Isère Francia La face de Bellevarde SL

14 dicembre 2018 Val Gardena Italia Saslong SG

15 dicembre 2018 Val Gardena Italia Saslong DH

16 dicembre 2018 Alta Badia Italia Gran Risa GS

17 dicembre 2018 Alta Badia Italia Gran Risa * Parallelo in notturna

22 dicembre 2018 Madonna di Campiglio Italia 3-Tre SL * in notturna

28 dicembre 2018 Bormio Italia Stelvio DH

29 dicembre 2018 Bormio Italia Stelvio SG

1 gennaio 2019 Oslo Norvegia PR = Parallelo

6 gennaio 2019 Zagabria Sljeme Croazia Crveni Spust SL * in notturna

12 gennaio 2019 Adelboden Svizzera Chuenisbärgli GS

13 gennaio 2019 Adelboden Svizzera Chuenisbärgli SL

18 gennaio 2019 Wengen Svizzera Lauberhorn Männlichen/Jungfrau KB = Combinata.

19 gennaio 2019 Wengen Svizzera Lauberhorn DH

20 gennaio 2019 Wengen Svizzera Männlichen/Jungfrau SL

25 gennaio 2019 Kitzbühel Austria Streifalm SG

26 gennaio 2019 Kitzbühel Austria Streif DH

27 gennaio 2019 Kitzbühel Austria Ganslern SL

29 gennaio 2019 Schladming Austria Planai SL* in notturna

2 febbraio 2019 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar DH

3 febbraio 2019 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar GS

19 febbraio 2019 Stoccolma Svezia PR

22 febbraio 2019 Bansko Bulgaria Banderica KB

23 febbraio 2019 Bansko Bulgaria Banderica SG

24 febbraio 2019 Bansko Bulgaria Banderica GS

2 marzo 2019 Lillehammer Kvitfjell Norvegia Olympiabakken DH

3 marzo 2019 Lillehammer Kvitfjell Norvegia Olympiabakken SG

9 marzo 2019 Kranjska Gora Slovenia Podkoren GS

10 marzo 2019 Kranjska Gora Slovenia Podkoren SL

13 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet DH

14 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet SG

16 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet GS

17 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet SL

Per quanto riguarda il calendario femminile, l’avvio è simile a quello maschile, con Sölden e Levi. La trasferta nordamericana di fine novembre, invece, prevede la prima tappa di Killington nel Vermont, prima del trasferimento in Canada a Lake Louise. Dicembre proseguirà con le immancabili Sankt Moritz e Val-d’Isère, prima della pausa natalizia preceduta da due prove tecniche a Courchevel. Tanta Austria fino a metà gennaio, con Semmering il 28-29 dicembre, quindi Flachau l’8 gennaio e Sankt Anton am Arlberg il 12 e 13. Anche per le donne il 2019 prenderà il via con il parallelo di Oslo, mentre il fittissimo calendario di gennaio prevede anche il gigante di Plan de Corones il 15, la due-giorni di Cortina il 19-20 e quella di Garmisch del 26 e 27. Si passa a febbraio con la trasferta slovena di Maribor, quindi slalom parallelo a Stoccolma e finale a Crans-Montana. Il rush finale di marzo vedrà le atlete impegnate in Russia a Soci Krasnaja Poljana, quindi in Repubblica Ceca a Spindleruv Mlyn, prima del Gran Finale di Soldeu.

CALENDARIO COMPLETO CDM FEMMINILE 2019

27 ottobre 2018 Sölden Austria Rettenbach GS = Slalom Gigante

17 novembre 2018 Levi Finlandia Levi Black SL = Slalom Speciale

24 novembre 2018 Killington Stati Uniti Superstar GS

25 novembre 2018 Killington Stati Uniti Superstar SL

30 novembre 2018 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill DH = Discesa Libera

1 dicembre 2018 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill DH

2 dicembre 2018 Lake Louise Canada Men’s Olympic Downhill SG = Supergigante

8 dicembre 2018 Sankt Moritz Svizzera Corviglia SG

9 dicembre 2018 Sankt Moritz Svizzera Corviglia PR

14 dicembre 2018 Val-d’Isère Francia Oreiller-Killy KB = Combinata

15 dicembre 2018 Val-d’Isère Francia Oreiller-Killy DH

16 dicembre 2018 Val-d’Isère Francia Oreiller-Killy SG

21 dicembre 2018 Courchevel Francia Émile Allais GS

22 dicembre 2018 Courchevel Francia Émile Allais SL

28 dicembre 2018 Semmering Austria Zauberberg GS

29 dicembre 2018 Semmering Austria Zauberberg SL * in notturna

1 gennaio 2019 Oslo Norvegia PR = Parallelo

5 gennaio 2019 Zagabria Sljeme Croazia Crveni Spust SL * in notturna

8 gennaio 2019 Flachau Austria Griessenkar SL * in notturna

12 gennaio 2019 Sankt Anton am Arlberg Austria Karl Schranz DH

13 gennaio 2019 Sankt Anton am Arlberg Austria Karl Schranz SG

15 gennaio 2019 Plan de Corones Italia Erta GS

19 gennaio 2019 Cortina d’Ampezzo ItaliaOlimpia delle Tofane DH

20 gennaio 2019 Cortina d’Ampezzo Italia Olimpia delle Tofane SG

26 gennaio 2019 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar DH

27 gennaio 2019 Garmisch-Partenkirchen Germania Kandahar SG

1 febbraio 2019 Maribor Slovenia Pohorje GS

2 febbraio 2019 Maribor Slovenia Radvanje SL

19 febbraio 2019 Stoccolma Svezia PR

23 febbraio 2019 Crans-Montana Svizzera Nationale DH

24 febbraio 2019 Crans-Montana Svizzera Nationale KB

2 marzo 2019 Soči Krasnaja Poljana Russia Roza Chutor DH

3 marzo 2019 Soči Krasnaja Poljana Russia Roza Chutor DH

8 marzo 2019 Špindlerův Mlýn Rep. Ceca Černá Svatý Petr GS

9 marzo 2019 Špindlerův Mlýn Rep. Ceca Černá Svatý Petr SL

13 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet DH

14 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet SG

16 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet SL

17 marzo 2019 Soldeu Andorra Avet GS

CALENDARIO COMPETIZIONI MISTE

15 marzo 2019 Soldeu Andorra Andorra Avet Parallelo a squadre miste

