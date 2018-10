Calcio, Serie A 2018-2019: il Genoa esonera Davide Ballardini, al suo posto richiamato Ivan Juric

Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa stagione.

Il tecnico di Spalato, classe 1975, è già passato più volte a Marassi sponda rossoblu: lo ha fatto nei cinque anni da giocatore tra il 2006 e il 2010 (un gol, in Serie B, in 111 presenze) e poi nei ripetuti ritorni da allenatore. Le prime due volte è stato impegnato con la primavera, da vice nel 2010-11 e di mister nel 2013-14. Si è poi ripresentato in città dopo aver allenato il Mantova e il Crotone (altra squadra in cui aveva militato quando calcava il rettangolo verde). Il suo percorso è stato però travagliato: esonerato a febbraio dopo una brutta sconfitta col Pescara, è tornato ad aprile dopo che anche Mandorlini è andato via dalla Liguria. Non son passati sei mesi, che Juric è stato di nuovo costretto a far le valigie: il 5 novembre, dopo la sconfitta contro la Sampdoria e con la squadra penultima in classifica, la testa richiesta, ed evidentemente ottenuta, è stata la sua.

Juric sarà subito chiamato a un impegno non da poco, perché il Genoa dovrà confrontarsi con i campioni d’Italia della Juventus. La situazione di classifica, però, non è brutta quanto lo era nelle precedenti occasioni: il Grifone si trova a quota 12, a metà classifica.













