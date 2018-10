Calcio, Gabriele Gravina nuovo Presidente della FIGC. Eletto col 97,2% dei voti

Gabriele Gravina è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio col 97,2% dei voti. Un autentico plebiscito alla prima votazione dell’assemblea della FIGC riunitasi a Roma, l’unico candidato alla poltrona del post Tavecchio non ha avuto alcun problema a trionfare con una percentuale praticamente totale dei consensi.

Gravina ha sbaragliato il campo e le sue prime dichiarazioni sono di gioia: “Ringrazio tutti, per il sostegno umano e il supporto di idee. Grazie per la fiducia, con voi voglio cambiare verso e direzione al calcio. Questo è il completamento di un percorso umano e sportivo. E ora, per realizzare un progetto che molti hanno definito ambizioso, serve la collaborazione di tutti”.

Il neo Presidente ha parlato della sua amicizia ventennale con Infantino (Presidente FIFA) e ha affermato che il calcio italiano non può aspettare, che è arrivato il momento di mettere nuove idee in circolo soprattutto dopo un anno estremamente complicato che è culminato con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e le successive dimissione di Tavecchio. Il programma del 65enne pugliese è molto chiaro, punta sulla sostenibilità e sul desiderio di puntare sui giovani, senza differenze di genere e puntando su un sistema che sia in grado di fare impresa, attento alla tecnologia e soprattutto con una Nazionale competitiva.

Il pensiero conclusivo ha raccolto gli applausi dell’Hotel Hilton di Fiumicino: “Prima di un presidente che parli, c’è bisogno di un presidente che ascolti. Non basta più contare le quantità, ma vanno misurate le qualità del nostro sistema. Almeno una in questo anno la abbiamo messa in campo: la tenacia con cui abbiamo voluto queste elezioni. La strada non sarà facile, si presenteranno quando arriverà il momento di scelte difficili. Il nostro riscatto comincia oggi. La nostra squadra federale sarà la prima Nazionale, alziamo la testa, apriamo gli occhi e puntiamo al risultato”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com