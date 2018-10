Calcio, dramma a Leicester: un elicottero si schianta fuori dallo stadio, morti il presidente delle Foxes e il figlio

Una vera e propria tragedia ha sconvolto il mondo del calcio e la Premier League inglese. L’elicottero del presidente del Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato all’esterno del King Power Stadium, nell’area del parcheggio che si trova a circa 200 metri dall’impianto. Il velivolo ha preso fuoco poco dopo essere decollato, stando alle prime ricostruzioni, finendo per precipitare e causare, purtroppo, la morte del proprietario delle Foxes e del figlio Aiyawatt, oltre ai due piloti, come riporta gazzetta.it.

Un evento, come detto, che ha colpito emotivamente tutti in Gran Bretagna, in primis i calciatori del Leicster con il portiere Kasper Schmeichel avvistato fuori dallo struttura in lacrime e con Jamie Vardy, Harry Maguire e Ndidi Wilfred che avevano espresso attraverso Twitter delle preghiere quando ancora non si conoscevano i dettagli dell’accaduto.

🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — Ndidi Wilfred (@Ndidi25) October 27, 2018

Srivaddhanaprabha, 61enne nativo di Bangkok, era stato uno degli artefice del Leicester dei miracoli, capace di vincere la Premier League, nel 2016, sotto la guida del tecnico italiano Claudio Ranieri.













Foto: koharoon / Shutterstock.com