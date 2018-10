Biglietti Napoli-Liverpool, Champions League 2019: come acquistare i tickets per la sfida del San Paolo

Domani alle ore 21.00 lo stadio San Paolo è pronto ad accogliere la super sfida tra Napoli e Liverpool. Nel loro secondo incontro della fase a gironi di Champions League, i partenopei vanno a caccia dei tre punti dopo il mezzo passo falso di Belgrado contro la Stella Rossa.

La partita però non è affatto semplice. I Reds sono una compagine molto ben organizzata e hanno raggiunto la finale nella scorsa edizione, oltre ad aver cominciato alla grande quest’annata. Nel primo incontro, infatti, la formazione di Jürgen Klopp si è imposta contro il PSG mettendo in luce le grandi qualità offensive di cui è dotata.

I napoletani dovranno fare attenzione ma cercheranno di sfruttare il 12° uomo in campo rappresentato dal proprio pubblico per superare i rivali. Ancelotti dovrebbe perseguire nel medesimo progetto tattico delle ultime uscite, ovvero un 4-4-2 in cui Zielinski ed Insigne sono le figure più importanti perché capaci di saltare l’uomo e vedere la porta. Vedremo se il contesto della Champions saprà esaltarli.

Foto: Gianfranco Carozza