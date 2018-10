Beach volley, World Tour 2019, Las Vegas. Quanta Italia nell’ultimo grande appuntamento dell’anno!

Scatta oggi con le qualificazioni maschili e femminili il torneo più importante dell’autunno del World Tour, il 4 Stelle di Las Vegas, organizzato dalla FIVB in collaborazione con la società di Kerri Walsh Jennings, la p1440 che si propone di offrire una valida alternativa all’AVP ai giocatori statunitensi e non solo.

Quattro le coppie italiane al via del torneo, tutte già inserite nel tabellone principale. In campo maschile tornano in campo, due mesi e mezzo dopo l’ultima apparizione alla Finale del World Tour, Lupo/Nicolai che proveranno già a mettere fieno in cascina per la qualificazione olimpica, visto che questo torneo già vale come qualificazione a Tokyo 2020. Al via anche Rossi/Caminati, reduci dal non esaltante 25mo posto di Yangzhou e Abbiati/Andreatta che tornano in campo dopo lo splendido settimo posto ottenuto nel Major Series di Gstaad nell’estate scorsa e il quarto posto al campionato italiano.

In campo femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth cercano il risultato di prestigio dopo i buoni risultati cinesi (secondo posto a Qinzhou e nono a Yangzhou) e anche loro partiranno nel tabellone principale di un torneo che si preannuncia molto ben frequentato.

Primo turno qualificazioni maschili: Onodera/Sato (Jpn)-Mandilaris/Mandilaris (Gre), Pastor/Burgal (Esp)-Priddy/Casebeer (Usa), Hoey/Reka (Can)-Hauser/Cull (Can).

Secondo turno qualificazioni maschili: Crabb/Bourne (Usa)-Winner Onodera/Sato (Jpn)-Mandilaris/Mandilaris (Gre), Aye/Gauthier-Rat (Fra)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra), Jiaxin/Li (Chn)-Li Zhuoxin/Zhou /(Chn), Drost/Zaun (Usa)-Evans/Kolinske (Usa), Gao/Ha Likejiang (Chn)-Winner Pastor/Burgal (Esp)-Priddy/Casebeer (Usa), Krou/Rowlandson (Fra)-Capogrosso/Azaad (Arg), Rosenthal/Budinger (Usa)-Nusbaum/Plantinga (Can), Szalankiewicz/Rudol (Pol)-Winner Hoey/Reka (Can)-Hauser/Cull (Can)

Secondo turno qualificazioni femminili: Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Milosevic/Vojnovic (Srb), Lin/Zhu Lingdi (Chn)-Suzuki/Murakami (Jpn), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Freiberger/Teufl (Aut), Klinger/Klinger (Aut)-Howard/Branagh (Usa), Flint/Day (Usa)-Andrea/Gorda (Col), Yoken/Ogren (Swe)-Lunde/Ulveseth (Nor), Tainá/Victoria (Bra)-McNamara/McNamara (Can), Hogan/MaticSRB vs. Sponcil/ClaesUSA.