Beach volley, World Tour 2019 Las Vegas. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth ok, Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta sfiorano il colpaccio

L’Italbeach perde un pezzo ma esce a testa alta dalla prima giornata del torneo 4 Stelle di Las Vegas che distribuisce punti pesanti in chiave qualificazione Tokyo 2020. Lupo/Nicolai conquistano gli ottavi di finale, Menegatti/Orsi Toth giocheranno per lo stesso obiettivo dopo aver raggiunto il secondo turno, Rossi/Caminati dovranno passare dai sedicesimi dopo una bella prestazione con Brouwer/Meeuwsen, mentre Abbiati/Andreatta escono dal torneo ma dopo aver lottato quasi un’ora contro i padroni di casa Patterson/Slick, non due qualunque.

Iniziamo proprio da loro il racconto della nottata azzurra di Las Vegas perchè Abbiati/Andreatta, una volta di più, hanno dimostrato tutto il loro valore contro una coppia come quella statunitense composta da Patterson (un monumento della specialità) e Slick, che quest’anno ha saputo fare podio sia nell’AVP che nel World Tour (terzi a Tokyo) e che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del gli italiani con il punteggio di 2-1 (21-17, 15-21, 15-13). Sprazzi di grande gioco per gli azzurri che, grazie al nuovo sponsor Wilson, potranno partecipare anche nella prossima stagione alle tappe principali del World Tour.

Sono già agli ottavi, invece, Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno superato con apparente facilità la coppia brasiliana Guto/Saymon, reduce dal terzo posto di Yangzhou e apparsa in ottima condizione. Gli azzurri hanno vinto con un secco 2-0 (21-19, 21-17) la finale del girone e sono già agli ottavi dove attendono la vincente della sfida tra i rappresentanti del Qatar Anmed Tijan/Cherif e i padroni di casa Evans/Kolinske.

Non basta a Marco Caminati ed Enrico Rossi una grande prestazione contro gli ex campioni del mondo e medagliati olimpici a Rio Brouwer/Meeuwsen per conquistare il primo posto e l’accesso diretto agli ottavi di finale. La coppia olandese si dimostra più solida nei momenti decisivi del match, nonostante qualche sofferenza inattesa, soprattutto nel finale del secondo set e in avvio del terzo, e vince 2-1 (21-12, 20-22, 15-11). Una sconfitta che costringe la coppia romagnola a passare dai sedicesimi di finale dove gli azzurri ritroveranno i serbi Kolaric/Basta, assolutamente da non sottovalutare perchè nel 2018 vantano un successo ad Aydin (2 Stelle) e due secondi posti nei 3 Stelle di Lucerna e Tokyo.

In campo femminile inizia con il piede giusto l’avventura delle azzurre Menegatti7Orsi Toth che non hanno problemi a sbarazzarsi delle spagnole Amaranta/Lobato nella semifinale del girone. La coppia italiana vince 2-0 (21-14, 21-18) in meno di mezz’ora, raggiunge la fase ad eliminazione diretta e tenterà di approdare agli ottavi di finale affrontando nella finale del girone le russe Makroguzova/Kholomina, già battute sempre in questa fase del torneo dieci giorni fa a Yangzhou.