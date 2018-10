Basket, Serie A1 femminile: big match Ragusa-Venezia, Schio in casa del Vigarano, Napoli ad Empoli

Inizia domani la seconda giornata di Serie A1 femminile di basket. Ad aprire le danze Vigarano-Schio alle 20:30 e Battipaglia-Torino alle 21. Il primo match, almeno sulla carta, non dovrebbe regalare sorprese con le ospiti nettamente favorite sulle padrone di casa. La Famila è troppo più ricca di talento, soprattutto sotto canestro, e non dovrebbe perdere punti contro Vigarano. Il secondo incontro è di interpretazione maggiormente complicata: Battipaglia nel primo incontro ha dato tanto filo da torciere a Schio cedendo negli ultimi minuti; Torino ha battuto in casa Vigarano. In generale la Fixi Piramis parte di poco avanti, considerando che le campane saranno private del fattore campo (si giocherà a Campobasso per problemi al palazzetto).

Domenica alle 18 seguiranno tre incontri in contemporanea: Broni-San Giovanni, Empoli-Napoli e San Martino-Lucca. Nella prima partita troviamo le due squadre partite peggio, annientate rispettivamente da Venezia e Ragusa. Broni parte leggermente favorita per la presenza della statunitense Julie Wojta, dominante in gare del genere. Napoli non dovrebbe avere problemi in Toscana. Roster davvero formidabile per le partenopee, anche se la vittoria contro San Martino alla prima è stata più sofferta del previsto. Lucca, demolita da Schio in Supercoppa, si è ripresa battendo Empoli all’esordio, ma sarà dura portare a casa un buon risultato in casa del San Martino, capace di andare ad un passo dall’impresa a Napoli.

Chiude la giornata il big match Ragusa-Venezia, spostato a martedì per gli impegni europei della Reyer. Davvero difficile qui fare pronostici: si tratta di due formazioni che ambiscono al titolo, entrambe con giocatrici stellari. Jillian Harmon e Jessica Kuster da una parte; Jolene Anderson e Anete Steinberga dall’altra, lo spettacolo è assicurato.

Credits: livephotosport.it / Maurizio Valletta