Basket femminile, 4a giornata Serie A 2018-2019: Venezia-Napoli sfida d’alta classifica, Schio va a Torino

Quarta giornata della Serie A1 di basket femminile che presenta una super sfida d’alta classifica tra l’Umana Reyer Venezia e la Dike Basket Napoli. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in classifica e chi vince si conferma in vetta. Venezia è reduce anche dalla vittoria in Eurocup contro le francesi del Nantes ed è stato un successo molto agevole per la squadra di Liberalotto, che non dovrebbe risentire delle fatiche in campionato. Per Napoli, invece, questo è il primo vero test per valutare le sue ambizioni contro una diretta rivale nella lotta allo Scudetto.

In testa alla classifica oltre a Venezia e Napoli, c’è anche il Famila Schio. Le venete hanno esordito con una sconfitta la loro Eurolega e vogliono subito riscattare il ko con il Castors Braine in campionato. Schio sarà ospite della Iren Fixi Torino, che nell’ultima giornata è stata surclassata dalla Reyer e vuole evitare un’altra sconfitta pesante contro una delle big del campionato.

Molto interessante la sfida tra la Elcos Broni e la Passalacqua Ragusa. Le lombarde stanno stupendo in questo inizio di stagione e hanno già raccolto due vittorie, mentre le siciliane sono reduci da due sconfitte consecutive (Venezia e Schio) e vogliono tornare al successo per non perdere ulteriori punti rispetto alle prime in classifica.

Anche Lucca cerca di risollevarsi dopo un complicato inizio e spera di farlo nella trasferta di Vigarano. Buonissima, invece, la prima parte di stagione della Fila San Martino di Lupari, che sarà ospite della Treofan Battipaglia. Sfida salvezza nel posticipo tra Empoli e Sesto San Giovanni, con le due neopromosse che sono ancora a quota zero punti e cercano la loro prima vittoria del campionato.

Questo il riepilogo delle partite (tutte domenica 28 Ottobre)

ore 17.00 Treofan Givova Battipaglia-Fila San Martino di Lupari

ore 17.30 Umana Reyer Venezia-Dike Basket Napoli

ore 18.00 Meccanica Nova Vigarano-Gesam Gas&Luce Lucca

ore 18.00 Elcos Broni-Passalacqua Ragusa

ore 18.00 Iren Fixi Torino-Famila Wuber Schio

ore 19.00 Use Scotti Rosa Empoli-Allianz Geas Sesto San Giovanni













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni/LivePhotoSport