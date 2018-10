Basket femminile, 3a giornata Serie A1 2018-2019: big match Schio-Ragusa. Impegni casalinghi per Venezia e Napoli

Terza giornata della Serie A1 di basket femminile che vivrà il suo culmine in quello che è il posticipo di questo turno di campionato. A Schio va in scena il remake della finale Scudetto dello scorso anno tra il Famila e la Passalacqua Ragusa. Un match sicuramente molto atteso perchè le venete, nonostante i tanti cambiamenti del mercato estivo, sono in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre le siciliane vogliono riscattare la sconfitta di misura contro Venezia e non possono già sprofondare a -4 dalla vetta.

In testa alla classifica oltre a Schio ci sono anche Venezia e Napoli, entrambe attese da due impegni casalinghi in questa giornata. La Reyer aprirà il quarto turno, ospitando la Fixi Torino, mentre la Dike se la vedrà nel derby campano contro Battipaglia. Due partite sulla carta semplici per Venezia e Napoli, che vogliono ottenere il terzo successo consecutivo.

Cercano la prima vittoria in campionato la Geas Sesto San Giovanni e la Meccanica Nova Vigarano. Una sfida anche molto pesante in chiave salvezza, con i punti che potrebbero valere doppio a fine campionato. A quota zero c’è anche l’altra neopromossa Empoli e la Use Scotti Rosa sarà impegnata nella complicatissima trasferta contro la Fila San Martino di Lupari.

L’ultimo match in programma è quello tra la Gesam Gas&Luce Lucca e la Elcos Broni: le toscane devono riscattare il ko della scorsa giornata contro San Martino, mentre le lombarde vogliono confermarsi dopo il successo con Sesto San Giovanni

Questo il riepilogo delle partite della 4a giornata (tutte domenica 21 Ottobre)

ore 16.00 Umana Reyer Venezia-Fixi Torino

ore 18.00 Dike Basket Napoli-Treofan Battipaglia

ore 18.00 Gesam Gas&Luce Lucca-Elcos Broni

ore 18.00 Fila San Martino di Lupari-Use Scotti Rosa Empoli

ore 18.00 Allianz Geas Sesto San Giovanni-Meccanica Nova Vigarano

ore 19.00 Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa













Credit Ciamillo