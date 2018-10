Basket, EuroCup 2018-2019: per Torino arriva la quarta sconfitta in casa del Rytas

Continua il brutto cammino delle italiane impegnate in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Trento contro il Turk Telekom, arriva anche quella di Torino, battuta 86-79 in Lituania dal Rytas. Situazione di classifica che peggiora sempre di più viste le 0 vittorie sui 4 match disputati dai piemontesi. La squadra di Larry Brown non riesce proprio a carburare e vede allontanarsi la qualificazione alla fase successiva della competizione.

La partita viene subito indirizzata nel primo quarto con i padroni di casa che portano il loro margine a 10 punti (22-12). Nel secondo periodo il divario resta stabile tra le 7 e le 13 lunghezze fino al parziale di 44-34 che manda le formazioni all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi i lituani provano l’allungo decisivo portandosi sul 58-41, ma gli italiani riescono a ricucire grazie ad un parziale pazzesco di 12-0 (7 punti di Tyshawn Taylor) alla fine della terza frazione, arrivando a 5 punti dagli avversari. Nel quarto conclusivo Torino ci crede e si porta, ad un minuto dal termine, a soli 3 punti dai rivali, i quali, però, non si fanno sorprendere e riallungano, stavolta decisivamente fino all’86-79 finale.

Migliore in assoluto Dominiq Sutton, autore di 20 punti, 11 rimbalzi (6 offensivi) e 3 assist. Agli ospiti non bastano i 20 di Tony Carr e i 19 di Taylor. Prossimo appuntamento per Torino contro i temibili spagnoli dell’Unicaja al PalaRuffini mercoledì prossimo alle 20:30.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Rytas-Fiat Torino 86-79 (22-12, 22-22, 16-19, 26-26)

Rytas: Sirvydis 10, Sutton 20, Kramer 7, Harris 10, Seeley 10, Echodas 10, Girdziunas 2, Kairys 10, Butkevicius 7.

Torino: Wilson 5, Rudd 6, Carr 20, Poeta 2, Delfino 5, Cusin 2, McAdoo 12, Taylor 19, Cotton 8.

Credit: Ciamillo