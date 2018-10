Basket, 3a giornata Serie A 2018-2019: Cantù espugna Cremona nell’anticipo

Dominio assoluto della Red October Cantù nell’anticipo della terza giornata della Serie A di basket. I brianzoli si impongono 96-79 in casa della Vanoli Cremona. Una partita controllata dall’inizio alla fine da parte della squadra di Pashutin, che ha in Davon Jefferson e Frank Gaines i migliori, rispettivamente con 25 e 22 punti. A Cremona non bastano i 20 di un comunque ottimo Giampaolo Ricci e i 21 di Andrew Crawford.

Grande inizio di Cantù, che scappa subito sul 9-2. Cremona prova a scuotersi con i canestri di Crawford, ma comincia a segnare Gaines e l’americano porta sul + 9 gli ospiti (21-30), in una prima frazione dominata dalla Red October. La squadra di Pashutin fa malissimo dall’arco e Blakes trova la tripla del +11 (25-36), mentre dall’altra parte la Vanoli comincia la partita con un disastroso 0/9 da tre. Cantù è incontenibile e scappa via con ancora le bombe di Gaines e all’intervallo è nettamente avanti 51-29.

La coppia Mitchell-Jefferson fa la differenza anche al rientro dagli spogliatoi. I due sono scatenati e travolgono una Cremona che non riesce assolutamente a contenere la potenza della Red October. Cantù vola addirittura sul +26 (35-61) anche perché la Vanoli segna la sua prima tripla solamente dopo quindici tentativi. A fine terzo quarto il tabellone recita 74-48 per Cantù. Gli ultimi dieci minuti sono puro “garbage time” e la Vanoli riesce solo ad addolcire leggermente il passivo.

Questo il tabellino della partita

VANOLI CREMONA – RED OCTOBER CANTU’ 79-96 (21-30; 8-21; 19-23; 31-22)

Cremona: Saunders 7, Gazzotti 5, Diener 5, Ricci 20, Demps 7, Ruzzier, Portannese, Mathiang 8, Boccasavia, Crawford 21, Alridge 6.

Cantù: Gaines 22, Mitchell 12, Blakes 9, Udanoh 6, Baparapè ne, Parrillo 3, Davis 9, Pappalardo, Tassone, Quaglia, Jefferson 25, Tavernari 10.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo