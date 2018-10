Badminton, French Open 2018: Cina e Giappone dominanti a Parigi. Poco spazio per l’Europa

Si è appena concluso a Parigi il French Open di badminton: il torneo transalpino, di categoria World Tour Super 750, con un montepremi complessivo di 750000 dollari americani, ha visto il successo in tre dei cinque tabelloni di atleti cinesi, capaci di imporsi nelle finali del singolare maschile e dei doppi maschile e misto. Al Giappone gli altri due titoli, nel singolare femminile e nel doppio misto. Niente da fare per gli atleti di casa e, più in generale, per gli atleti europei.

Di seguito i risultati di tutte le finali del French Open 2018 di badminton:

Singolare maschile

Long Chen (Cina) batte Yuqi Shi (Cina) 21-17 21-19

Singolare femminile

Akane Yamaguchi (Giappone) batte Tzu-ying Tai (Cina Taipei) 22-20 17-21 21-13

Doppio maschile

Chengkai Han / Haodong Zhou (Cina) battono Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia) 23-21 8-21 21-17

Doppio femminile

Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Giappone) battono Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Bulgaria) 21-14 21-19

Doppio misto

Siwei Zheng / Yaqiong Huang (Cina) battono Seung-jae Seo / Yoo-jung Chae (Corea del Sud) 21-19 21-14













