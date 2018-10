Andrea Dovizioso, GP Giappone 2018: “Possiamo essere veloci qui. Marquez compagno di squadra in futuro? Sarebbe bello”

Si è conclusa poco fa la conferenza stampa del GP del Giappone 2018, quartultimo round del Mondiale di MotoGP. I temi non mancano: un Marc Marquez vicino al titolo iridato e lo spagnolo ambito, dopo il 2020, da altre squadre per centrare il bersaglio grosso.

Di questo e altro ha parlato Andrea Dovizioso, il secondo della classifica generale a 77 punti da Marc che, inizialmente, ha sottolineato quanto potrebbe essere stimolante avere un compagno di team come l’iberico: “Tra 2 anni, alla scadenza del suo contratto, in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e sarebbe strano non lo facesse anche la Ducati. Ora comunque non c’è assolutamente niente in ballo. Sarebbe bello averlo come compagno di squadra, anche perché potrei vedere i suoi dati, sarebbe importante per lo sviluppo della moto“.

Il forlivese poi è tornato sullo stupendo duello visto sul circuito di Buriram (Thailandia) con il centauro di Cervera, guardando poi in prospettiva a questo round: “Quando mi ha sorpassato alla curva 5 ho risposto subito, magari non è stata la scelta migliore, non sono riuscito a preparare al meglio l’ultima frenata. Ma è andata bene, è stato un weekend molto buono per tutti noi. Ora siamo in Giappone, una pista favorevole alla nostra moto, cercheremo di vincere e allontanare i festeggiamenti di Marquez al prossimo round“.

Infine sulle prestazioni attese in Giappone, il “Dovi” è fiducioso: “La performance della nostra moto è buona in generale, possiamo essere competitivi su questa pista“.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo