Vuelta a España 2018: le parole dei protagonisti. Jesus Herrada: “Il premio per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione”

Cambio della guardia al comando della classifica generale della Vuelta a España: il nuovo leader è lo spagnolo Jesus Herrada, che grazie alla fuga odierna balza al primo posto con oltre tre minuti di margine su Yates e Valverde. Al termine della tappa hanno parlato ai microfoni di Eurosport sia Herrada che Michael Albasini.

L’alfiere della Cofidis ha dichiarato: “Questo è il premio per il duro lavoro svolto durante tutta la stagione. Siamo qui per vincere una tappa, ma va bene così. Il simbolo del primato mi ripaga del grosso lavoro fatto in questi anni: sappiamo che non sarà facile difendere il primato, ma ci proveremo con tutte le forze. Da spagnolo, tra Valverde e Yates, io spero che vinca il corridore mio connazionale“.

Anche Michael Albasini (Mitchelton Scott) ha parlato al termine della frazione: “Una buona giornata, oggi, al contrario di ieri, la fuga è partita subito, e così ci siamo rilassati. Era questa la nostra strategia pianificata alla partenza, ci va bene Herrada in rosso, in fondo tre minuti da recuperare non sono un problema, visto quanta salita ci attende nei prossimi giorni“.













Foto: Profilo Twitter Jesus Herrada

