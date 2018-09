Vuelta a España 2018: Fabio Aru presente nella tappa che porta a Lleida. Il sardo stringe i denti

Questo 2018 non può certo dirsi positivo per Fabio Aru e le sue ambizioni. Ieri, nel corso della 17^ tappa della Vuelta a España 2018, durante la quale è caduto in discesa a causa di un problema alla bicicletta, il corridore sardo è andato a sbattere violentemente contro un muretto procurandosi delle escoriazioni in fondo alla schiena e sul gluteo destro. Il ciclista nostrano ha poi stretto i denti, sanguinante e con i vestiti a brandelli, giungendo al traguardo con 14 minuti di ritardo dal vincitore della frazione conclusasi sull’Alto del Balcon de Bizkaia.

C’era incertezza circa la sua presenza oggi ma il Cavaliere dei Quattro Mori è in corsa per la 18^ stage da Ejea de los Caballeros a Lleida. Né lui né la UAE Emirates hanno comunicato nulla ma Fabio è sulla sua bicicletta, che tanto lo ha fatto disperare 24 ore fa per l’episodio citato.













Foto: Marco Alpozzi – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs