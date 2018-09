Volley, Mondiali 2018: non solo Italia-Giappone, Bulgaria-Finlandia apre il torneo a Varna

Non soltanto Italia-Giappone nella prima giornata dei Mondiali 2018 di volley maschile in programma domenica 9 settembre. La rassegna iridata, infatti, viene ospitata in parte nel nostro Paese e in parte in Bulgaria dove la Nazionale padrona di casa sfiderà la Finlandia nel match d’apertura in programma a Varna. I verdi potranno contare sul supporto del proprio pubblico e partiranno favoriti contro la compagine scandinava, desiderosi di portare a casa i tre punti per iniziare al meglio la propria avventura e mettere leggermente in discesa la corsa verso il primo posto nel girone in cui figurano anche la Polonia Campionessa in carica, l’ostico Iran, la giovane Cuba e il piccolo Porto Rico.

La Bulgaria non avrà però il supporto Tsvetan Sokolov che, reduce da una stagione durissima con Civitanova, si è sottoposto a un intervento chirurgico. I padroni di casa punteranno sul centrale Yosifov nelle vesti di capitano, sul braccio di Uchikov, sulle qualità di Nikolov e Penchev per mettere in chiaro le cose contro una Finlandia priva di grande qualità e che non potrà nemmeno contare su un opposto di qualità come Ojansivu. Fischio d’inizio alle ore 19.30 italiane (in Bulgaria sono un’ora avanti, tenetelo ben presente per tutta la rassegna iridata).