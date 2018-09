Volley, Mondiali 2018: ci sarà un italiano in Finale! Fabrizio Pasquali primo arbitro di Brasile-Polonia

Ci sarà un italiano nella Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile che si giocherà questa sera (ore 21.15) al Pala Alpitour di Torino. La nostra Nazionale ha concluso la rassegna iridata al quinto posto ma il nostro Paese sarà rappresentato egregiamente da Fabrizio Pasquali che sarà il primo arbitro di Brasile-Polonia, coadiuvato dall’argentino Hernan Gonzalo Casamiquela. Si tratta di un grandissimo onore per il fischietto marchigiano che avrà il privilegio di arbitrare l’atto conclusivo della competizione proprio come quattro anni fa a Milano per USA-Cina al femminile.

Quella odierna sarà l’ultima uscita in queste vesti per lui, internazionale dal 2001, che poi si dedicherà esclusivamente al ruolo di Commissario degli Arbitri di Ruolo A. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Pasquali rilasciato tramite la Federvolley: “Sono molto felice per la fiducia che la FIVB ha riposto in me. Dopo questa finale mi dedicherò al ruolo affidatomi dal Consiglio Federale; nella mia carriera ho arbitrato tutto ciò che c’era da arbitrare quindi va bene così, sarà una bella emozione vivere questa Finale”.













Foto: Valerio Origo