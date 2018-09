Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Bulgaria. Programma, orari e tv

Sabato 29 settembre si giocherà Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale farà il proprio esordio nella rassegna iridata partendo con tutti i favori del pronostico visto che le nostre avversarie saranno prive di tutte le stelle. Le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono partire col piede giusto e incominciare al meglio il proprio cammino all’interno di un girone che vede anche la presenza di Cina e Turchia, due avversarie importanti che misureranno le reali ambizioni delle azzurre.

Paola Egonu e compagne vogliono debuttare nel migliore modo possibile e vogliono regalare subito delle gioie al pubblico italiano sulla scia di quanto stanno facendo i maschi in casa. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Bulgaria, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

SABATO 29 SETTEMBRE.

06.40 Italia vs Bulgaria

ITALIA-BULGARIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.