Volley femminile, Mondiali 2018, Davide Mazzanti: “Il bilancio delle amichevoli è positivo. Nel gruppo c’è un bel clima e non vediamo l’ora di iniziare”

La Nazionale di volley femminile ha sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 nell’ultima amichevole prima dei Mondiali che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Un risultato che lancia al meglio le azzurre verso la sfida di esordio di sabato contro la Bulgaria.

Queste le parole del CT Davide Mazzanti, che ha fatto un punto sul cammino di avvicinamento all’appuntamento chiave della stagione: “Il periodo di preparazione è stato duro, ma allo stesso tempo molto formativo, vogliamo giocarci le nostre chances al meglio. In queste due amichevoli abbiamo spinto solo in alcune parti dei set, penso comunque che il bilancio generale sia positivo, anche perché logicamente la testa era già proiettata all’esordio nella rassegna iridata contro la Bulgaria”.

Il morale della squadra è alto e le azzurre sono pronte ad essere protagoniste in questa rassegna iridata e far sognare tutti i tifosi italiani: “Da domani finalmente vivremo l’atmosfera del Mondiale, nel gruppo c’è un bel clima e tutti noi non vediamo l’ora di iniziare”.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo