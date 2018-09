VIDEO Ryder Cup 2018, gli Highlights di sabato 29 settembre: Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, che coppia per la Storia!

L’Europa ha per la prima volta i suoi uomini in grado di vincere quattro match nei primi due giorni: sono Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, che per la prima volta da quando il Vecchio Continente gioca nella sua interezza la Ryder Cup sono riusciti a compiere questa clamorosa impresa, oltre la fatica, i chilometri percorsi e qualsiasi altra cosa. Molinari/Fleetwood è in predicato di diventare una coppia tra le più celebrate della storia della Ryder.

Vediamo alcune highlights dei due:

Can they make it four for four?#TeamEurope pic.twitter.com/6TG0tS8v2C — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 29, 2018

New session, same #Moliwood ✊ Fleetwood & Molinari go 2 UP after 3 holes… pic.twitter.com/bV6qREnOBo — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 29, 2018

The moment Fleetwood & Molinari found out they were the first European pairing in history to win four matches in a Ryder Cup…#TeamEurope pic.twitter.com/5ehXyJSfIe — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) September 29, 2018

Anche qualcun altro ha avuto la sua parte di scena in questa giornata. Rory McIlroy era stato rimbrottato da qualcuno del pubblico che aveva sentenziato che non sapeva fare i putt: lui, che qualche (giusto qualche) green importante l’ha calcato, ha risposto così:

L’immensa folla di Parigi:

Sarà pure l’uomo di ghiaccio sul green, ma non fatelo scongelare: Henrik Stenson potrebbe realizzare cose come questa:

Thomas Bjorn mette in guardia: sa bene che cos’è successo a Medinah, sa che l’Europa ce la fece in quel 2012 e che, nel 2018, gli USA potrebbero tranquillamente fare lo stesso:

https://twitter.com/RyderCupEurope/status/1046071599768772608