VIDEO Empoli-Lazio 0-1, gli highlights della quarta giornata di Serie A

La Lazio espugna il campo dell’Empoli per 0-1 nella quarta giornata della Serie A di calcio, grazie alla marcatura, in avvio di ripresa, di Marco Parolo. Seconda vittoria col minimo scarto e con la porta inviolata per i biancocelesti, dopo la vittoria nel derby contro il Frosinone, mentre i toscani restano a quota quattro e non vanno in gol da due partite.

Di seguito le azioni salienti e la rete della sfida.

Empoli vs Lazio (0-1) – All Goals & Highlights (2018): https://t.co/5XQIHQdtFx via @YouTube — Cristiano Ronaldo (@CR7__Juventus) September 16, 2018













Foto: Pagina Facebook SS Lazio

roberto.santangelo@oasport.it