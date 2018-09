Valencia-Juventus, Champions League 2019: bianconeri a caccia di tre punti fondamentali in ottica qualificazione

Il cammino europeo della Juventus comincerà domani sera alle ore 21.00 all’Estadio de Mestalla di Valencia nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I bianconeri tornano a giocare in Spagna dopo più di cinque mesi dalla serata da incubo vissuta al Santiago Bernabeu, in cui vennero eliminati ai quarti di finale dal Real Madrid con un rigore in extremis segnato da Cristiano Ronaldo. In pochi mesi sono cambiate tante cose nel panorama del calcio europeo, infatti il fenomeno portoghese ha cambiato squadra e si è accasato alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si presentano così ai blocchi di partenza della Champions 2018-2019 con l’ambizione e la consapevolezza di avere un organico pronto a giocarsela con tutte le big d’Europa e di poter arrivare alla finalissima che si disputerà al Wanda Metropolitano di Madrid sabato 1 giugno.

La prima sfida del gruppo H vede di fronte Valencia e Juventus, due compagini attrezzate e con molti giocatori di qualità che presumibilmente si giocheranno insieme al Manchester United la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta (le prime due di ogni girone passano agli ottavi). La squadra spagnola allenata da Marcelino si è guadagnata l’accesso diretto alla fase a gironi con l’ottimo quarto posto ottenuto al termine dello scorso campionato spagnolo, ma non è partita nel migliore dei modi in questa stagione. Il Valencia infatti ha raccolto solo tre punti nelle prime quattro giornate di Liga (tre pareggi, una sconfitta), evidenziando dei problemi difensivi non indifferenti dato che ha sempre subito almeno un gol in tutte le partite. Rispetto alla passata stagione la rosa è cambiata soprattutto in attacco, con la cessione di Zaza e l’acquisto di Gameiro e Batshuayi. L’organico valenciano è competitivo a livello internazionale soprattutto dal centrocampo in avanti, ma potrebbe pagare la mancanza di un difensore centrale esperto come l’argentino Garay, ai box per un problema fisico. Dal canto suo la Juventus ha costruito una rosa profondissima e ricca di giocatori di assoluto livello in ogni reparto. L’acquisto estivo di Cristiano Ronaldo ha permesso ai bianconeri di compiere il definitivo salto di qualità in termini di personalità ed esperienza a livello internazionale per puntare a vincere il trofeo più ambito, una coppa che suggellerebbe lo strepitoso ciclo vincente della Juventus cominciato nella stagione 2011-2012.













