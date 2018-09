US Open 2018: prima finale Slam per Naomi Osaka, che batte Madison Keys e sfiderà Serena Williams

Per la prima volta nella storia una giapponese giocherà una finale di un torneo del Grande Slam. Succede per merito di Naomi Osaka, che ha superato Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4 e si è guadagnata la sfida a Serena Williams prevista per il pomeriggio americano (corrispondente alla sera italiana) di sabato.

La nipponica di origini haitiane ha giocato fin da subito una partita di alto livello, sfruttando una fallosità piuttosto elevata dell’americana unita alla sua discontinuità: il break del 3-2 nel primo set giunge proprio in questo modo. Il dritto della Keys non funziona, la Osaka le toglie un’altra volta la battuta e s’invola verso la chiusura del set per 6-2 con lo scambio più lungo dell’incontro fino a quel momento.

La giapponese si prende il terzo break di fila in apertura di secondo set, resistendo poi a qualsiasi assalto della giocatrice di Rock Island, che arriva ad avere sei palle del controbreak in un singolo gioco, il secondo (alla fine, le statistiche indicheranno in tal senso uno 0/13). Tuttavia, ogni volta che l’una arriva vicina a pareggiare la contesa, l’altra recapita nella sua metà campo un ace o un servizio vincente. Si arriva così al decimo game, che la Osaka chiude a 15 senza tremare e che la spedisce in finale contro Serena Williams.

Ci sarà un legame a unire la giapponese a Serena: si chiama Sascha Bajin, l’attuale allenatore della ventenne nata nel quartiere di Osaka chiamato Chuo-ku. Bajin, prima di lavorare a tempo pieno con la Osaka, ha fatto da sparring partner con Caroline Wozniacki, poi con Victoria Azarenka e infine contro la 23 volte campionessa Slam. Anche lui sa che la finale potrebbe non andare secondo i piani che qualcuno pensa siano già scritti nel destino: l’unico precedente l’ha vinto la Osaka, nel primo turno di Miami. Tra un primo turno e una finale, però, c’è tutta la differenza del mondo.













Foto: Rena Schild / Shutterstock