Tuffi grandi altezze, World Series 2018: Gary Hunt si ripete a Mostar. Alessandro De Rose dodicesimo

Doppio colpo per Gary Hunt a Mostar. Il tuffare britannico ha trionfato nella sesta tappa delle World Series in Bosnia e si è preso anche la testa della classifica generale. A fare da cornice a questa vittoria di Hunt è stato il “Vecchio Ponte” Stari Most, che troneggia sulle acque verde del fiume Neretva e collega le due parti della città vecchia di Mostar.

Tornando alla gara Hunt si è imposto nettamente con il punteggio totale di 415.30 davanti al ceco Michal Navratil (394.10) e alla sorpresa rumena Catalin Preda, che ha ricevuto una wild card dagli organizzato ed ha chiuso terzo con 384.30.

Per Hunt è il terzo successo consecutivo dopo quello nelle tappe di Sisikon e Copenaghen. Grazie a questa tripletta il britannico si è portato in testa alla classifica generale con 810 punti, contro i 790 dell’americano Steven LoBue, solo quinto oggi a Mostar.

Ottavo posto nella generale per Alessandro De Rose (349). Dopo aver sfiorato il podio a Copenaghen, il calabrese non si è ripetuto in quel di Mostar, concludendo in dodicesima posizione con 336.60.

Nella gara femminile successo per la messicana Adriana Jimenez con 326.90, che si è anche presa la vetta della classifica generale davanti all’australiana Rhiannan Iffland, oggi seconda con 317.10. Sale sul podio anche la wildcard britannica Jessica Macaulay (308.55).

Questo il riepilogo dei risultati della tappa di Mostar

UOMINI

1. Gary Hunt GBR 415.30 2. Michal Navratil CZE 394.10 3. Catalin Preda (Wildcard) ROU 384.30 4. Jonathan Paredes MEX 383.30 5. Steven LoBue USA 382.50 6. Kris Kolanus POL 382.20 7. Andy Jones USA 364.35 8. Owen Weymouth (Wildcard) GBR 358.20 9. Blake Aldridge GBR 357.50 10. Sergio Guzman (Wildcard) MEX 351.75 11. Constantin Popovici (Wildcard) ROU 346.10 12. Alessandro De Rose ITA 336.60

DONNE

1. Adriana Jimenez MEX 326.90 2. Rhiannan Iffland AUS 317.10 3. Jessica Macaulay (Wildcard) GBR 308.55 4. Lysanne Richard CAN 304.90 5. Yana Nestsiarava BLR 280.55 6. Ginger Huber USA 239.60













foto ufficio stampa Red Bull Cliff