Tiro a segno, Mondiali 2018: Olena Kostevych si impone dopo un interminabile shoot-off nella pistola 25 m femminile. Tra le juniores Margherita Veccaro beffata alle qualificazioni

L’ucraina Olena Kostevych è campionessa iridata nella pistola 25 m femminile ai Mondiali di tiro a segno in corso a Changwon (Corea del Sud). In una specialità in cui non ha partecipato nessuna italiana, la tiratrice che vantava già due medaglie nella rassegna a livello globale (un oro e un argento), è riuscita a regolare la russa Vitalina Batsarashkina dopo un lunghissimo shoot-off. Sul gradino più basso del podio Doreen Vennekamp (Germnaia).

La seconda giornata di qualificazioni vede protagonista la russa Vitalina Batsarashkina, autrice del miglior punteggio nel rapid fire stage (298) grazie al quale approda in finale con il più elevato score (588). Alle sue spalle l’ucraina Olena Kostevych (587) e le tedesche Monika Karsch e Doreen Vennekamp, entrambe distanti due lunghezze dalla leader. Prima delle eliminate a sorpresa la greca Anna Korakaki, nona con 584 punti ma due mouche in meno (bersaglio da 10.4 in su) rispetto a Aldana Saad Almubarak (Qatar).

In finale la prima ad uscire di scena è Teh Xiu Hong (Singapore) con soli 7 centri su 20. Nella serie successiva viene eliminata in anticipo Aldana Saad Almubarak allo shoot-off ai danni di Monika Karsch, la quale chiude in quinta posizione dopo aver superato allo spareggio anche la coreana Lee Jungeun. Tien Chia Chen (Taipei) non sale sul podio per un solo punto (26/40), ma conquista comunque una carta olimpica per Tokyo 2020. Medaglia di bronzo alla tedesca Doreen Vennekamp (31/45).

La lotta per il titolo iridato si rivela più avvincente che mai: Vitalina Batsarashkina (Russia) e Olena Kostevych (Ucraina) vanno allo shoot-off dopo aver realizzato entrambe 37 punti su un totale di 50. L’oro mondiale viene decretato addirittura dopo la terza serie di cinque colpi, quando l’ucraina realizza un centro in più rispetto all’avversaria (3 a 2).

Nonostante il dominio europeo nella prova eliminatoria, i primi due gradini del podio della gara a squadre sono riservati alle asiatiche Cina e Corea del Sud, entrambe a 1746 punti ma con le prime che hanno realizzato cinque centri in più, medaglia di bronzo invece per la Germania, staccata di due lunghezze.

CLASSIFICA PISTOLA 25 M FEMMINILE

1. Olena Kostevych (Ucraina) 37 (shoot-off 4+4+3)

2. Vitalina Batsarashkina (Russia) 37 (shoot-off 4+4+2)

3. Doreen Vennekamp (Germania) 31

4. Tien Chia Chen (Taipei) 26

5. Monika Karsch (Germania) 18

6. Lee Jungjeun (Corea del Sud) 16

7. Aldana Saad Almubarak (Qatar) 11

8. Teh Xiu Hong (Singapore) 7

Tra le juniores della stessa specialità Margherita Veccaro viene beffata per un nulla da Anna Dedova (Repubblica Ceca): entrambe vantano lo stesso punteggio e lo stesso numero di centri (573-17x), ma l’accesso in finale viene ottenuto dalla ceca per aver fatto segnare il risultato più elevato in una singola serie (98 contro i 97 dell’azzurra). Più indietro le altre italiane: Giulia Campostrini chiude 22a con lo score di 566, 30° posto per Maria Varricchio (561). Nell’atto conclusivo domina la cinese Wang Xiaoyu (37/50), davanti alla statunitense Katelyn Albeln (27/50) e proprio la ceca Dedova (25/45).

Italia quinta nella prova a squadre distante 23 punti dalla nazionale ospitante, che conquista la medaglia del metallo più pregiato col punteggio di 1723. Completano il podio Cina e Ungheria, rispettivamente a 1717 e 1714.

luca.montanari@oasport.it

Foto: ISSF