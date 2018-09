Tennis, Ranking WTA (10 settembre): Simona Halep sempre in vetta, gran balzo in avanti di Naomi Osaka, Camila Giorgi n.1 azzurra

Tanti mutamenti nella top10 del ranking mondiale del tennis femminile, guidata sempre dalla rumena Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 29esima settimana consecutiva (la 45esima complessiva) e vanta 2.086 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Da segnalare il best ranking delle francese Caroline Garcia, che sale in quarta posizione, ma soprattutto quello della trionfatrice di New York, Naomi Osaka, che guadagna ben 12 posizioni, salendo al settimo posto. Scalano la classifica anche la tedesca Angelique Kerber (n.3) e l’ucraina Elina Svitolina (n.6) mentre perde 6 piazze la vincitrice degli Us Open 2017 Sloane Stephens (stavolta eliminata nei quarti di finale), che scende al numero 9.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.061 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 5.975

3 Kerber, Angelique (GER) +1 5.425

4 Garcia, Caroline (FRA) +2 4.725

5 Kvitova, Petra (CZE) 0 4.585

6 Svitolina, Elina (UKR) +1 4.555

7 Osaka, Naomi (JPN) +12 4.115

8 Pliskova, Karolina (CZE) 0 4.105

9 Stephens, Sloane (USA) -6 3.912

10 Ostapenko, Jelena (LAT) 0 3.787

Nessuna variazione sostanziale in casa Italia. La prima delle azzurre è sempre la marchigiana Camila Giorgi che guadagna cinque posizioni ed è numero 35. Alle sue spalle Sara Errani (n.79), fuori dalle top100 Martina Trevisan (numero 181).

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

35 Giorgi, Camila (ITA) +5 1.361 punti

79 Errani, Sara (ITA) +2 791

181 Trevisan, Martina (ITA) -6 323

195 Di Giuseppe, Martina (ITA) -10 298

198 Chiesa, Deborah (ITA) -9 286

204 Paolini, Jasmine (ITA) +25 276

217 Pieri, Jessica (ITA) +27 258

242 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +5 229

247 Grymalska, Anastasia (ITA) -8 225

300 Brescia, Georgia (ITA) -28 164

324 Rubini, Stefania (ITA) -9 146













