Tennis, Ranking ATP (10 settembre): Novak Djokovic (n.3) scala la classifica, Fabio Fognini n.1 azzurro

Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di uno status psicofisico invidiabile. Da segnalare anche la progressione del giapponese Kei Nishikori, che grazie alla semifinale nella Grande Mela è avanzato di 7 piazze (n.12), mentre il sudafricano Kevin Anderson perde 4 posizioni (n.9) e lo statunitense John Isner rientra nel club dei migliori dieci (n.10) a danno del belga David Goffin (n.11).

RANKING ATP – TOP10

1 Rafael Nadal 8760

2 Roger Federer 6900

3 Novak Djoković 6445

4 Juan Martín del Potro 5980

5 Alexander Zverev 4890

6 Marin Čilić 4715

7 Grigor Dimitrov 3755

8 Dominic Thiem 3665

9 Kevin Anderson 3595

10 John Isner 3470

Per quanto concerne i colori azzurri, Fabio Fognini eguaglia il proprio best ranking (n.13) precedendo Marco Cecchinato (n.22) ed Andreas Seppi (n.47). Paolo Lorenzi invece compie diversi passi indietro (n.99) al pari di Thomas Fabbiano che si allontana dalla top100, ma il Bel Paese può sorridere visto l’ingresso tra i migliori cento di Lorenzo Sonego (n.90 e 31 posizioni guadagnate) grazie al successo nel Challenger di Genova.

RANKING ATP – TOP10 ITALIANI

13 Fabio Fognini 2225

22 Marco Cecchinato 1696

47 Andreas Seppi 1021

59 Matteo Berrettini 909

90 Lorenzo Sonego 646

113 Paolo Lorenzi 478

123 Thomas Fabbiano 447

145 Simone Bolelli 393

147 Stefano Travaglia 391

165 Gianluigi Quinzi 341













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock